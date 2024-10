Napoli, rinnovo di Kvaratskhelia lontano: possibile la cessione a fine stagione

Napoli-Kvaratskhelia, potrebbe essere addio a fine stagione: lo stallo sul rinnovo del contratto del georgiano rende lo scenario molto probabile. Nonostante i colloqui per il rinnovo siano in corso da oltre un anno, non si è ancora raggiunto un accordo. Da un lato, il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, durante il ritiro della Georgia, sembrava aver stabilito le basi per un’offerta quinquennale da circa 5 milioni di euro l’anno. Tuttavia, nell’ultimo incontro, il clima è diventato teso.

La prova di una soluzione tutt’altro che alle porte è la richiesta del padre e dell’agente, Mamuka Jugeli, che si è attestata su cifre tra gli 8 e i 9 milioni, paragonando il valore di Kvara a quello di Lautaro Martinez. Queste somme non verranno soddisfatte dal Napoli, che ha già un ingaggio elevato con Victor Osimhen, attualmente ceduto in prestito al Galatasaray.

Senza il rinnovo, Kvaratskhelia sarà messo sul mercato, con il via libera anche di Antonio Conte. L’estate 2025 rappresenterà l’ultima occasione per il Napoli di ottenere una cifra importante, dopo che il Paris Saint-Germain aveva già offerto 100 milioni nella finestra di mercato appena conclusa. Come accaduto con Dusan Vlahovic alla Juventus, Kvaratskhelia potrebbe sfruttare il suo attuale ingaggio, piuttosto basso, per ottenere un notevole aumento e magari un bonus alla firma, seguendo lo stesso schema utilizzato dal serbo, che ora guadagna 23 milioni lordi grazie a questo tipo di accordo.

A quel punto, la valutazione di Kvaratskhelia potrebbe superare le tre cifre, permettendo al Napoli di investire in un nuovo talento di alto livello. Le valutazioni dei giovani prospetti migliori sono infatti di gran lunga inferiori, offrendo così la possibilità di acquisire un altro gioiello in grado di esprimersi al massimo in maglia azzurra.

