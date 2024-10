Kvara stregato da Conte: “Il top, con lui posso ancora migliorare”

Kvaratskhelia, stella del Napoli e della Nazionale georgiana, ha rilasciato una lunga intervista al sito della Fifa, in cui ha parlato del suo rapporto con l’allenatore Antonio Conte e del legame profondo con la sua Nazionale. Il giocatore si è detto felice di lavorare con il nuovo Mister, definendolo “uno dei migliori allenatori al mondo”, e ha sottolineato come questa collaborazione lo stia aiutando a crescere sia fisicamente che tatticamente.

Il sogno di Kvara: andare al Mondiale con la Georgia e vincere la Champions League con il suo club 👀💙#Kvaratskhelia #ChampionsLeague #SSCNapoli pic.twitter.com/yTvo2grHyU — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) October 9, 2024

Il popolare Kvara, diventato un idolo per tutti i tifosi partenopei soprattutto per la sua strepitosa stagione nell’anno dello scudetto, ha esaltato il lavoro di Conte, “Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale”. Kvaratskhelia ha anche parlato del suo forte legame con la Nazionale georgiana, ribadendo la determinazione del gruppo a qualificarsi per il prossimo Mondiale.

Kvara, “sogno il titolo mondiale con la Georgia”

“Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto”, ha detto con convinzione. Gli obiettivi dell’attaccante del Napoli sono molto ambiziosi. Secondo lui, la Nazionale del suo Paese ha la forza e il carattere necessari per trasformare questo sogno in realtà . “Voglio essere utile al mio Paese e credo di poter dire che sto aiutando la Georgia e la Georgia sta aiutando me”.

Non poteva mancare un commento sui tifosi del Napoli e sul loro caloroso sostegno, che Kvaratskhelia ha paragonato a quello dei tifosi georgiani. “La cosa principale che hanno in comune è l’amore per il calcio”, ha osservato, aggiungendo che questo lo ha aiutato ad ambientarsi facilmente nella città partenopea. “Sono felice di essere supportato sia da questo club che dalla mia Nazionale”. Con l’aiuto di Conte e il supporto dei tifosi, Kvara sembra determinato a raggiungere grandi obiettivi, sia con il Napoli, sia con la Nazionale georgiana.

