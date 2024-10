Napoli, Kvaratskhelia non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il club alle condiioni che gli sono state proposte. Una telenovela, quella sul prolungamento del georgiano, iniziata quest’estate e che sembra sembra complicarsi ulteriormente. Ci sarebbe infatti un netto distacco tra le richieste dell’entourage del giocatore e le offerte del club partenopeo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva avanzato una proposta durante l’estate, offrendo un rinnovo contrattuale fino al 2028 con uno stipendio di 5,5 milioni di euro annui. Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, e il padre del calciatore, Badri, hanno respinto l’offerta, puntando su un accordo più vantaggioso sia in termini di durata che di retribuzione.

Il timore di un “braccio di ferro”

Il team del giocatore chiede un rinnovo fino al 2029 con un ingaggio di almeno 8 milioni di euro l’anno. Una cifra che crea un inevitabile solco fra offerta e domanda, e che qualcuno teme possa indicare il desiderio di nuove avventure all’estero per il talento georgiano. De Laurentiis si trova ora di fronte a un bivio. Il presidente di sicuro non gradisce il continuo braccio di ferro con l’entourage del giocatore, soprattutto in una fase della stagione che ha visto il Napoli partire forte e che sta generando grandi aspettative.

Da parte sua, Antonio Conte come da sua abitudine il Mister si concentra sull’aspetto tecnico e sulle prestazioni. Kvara, in Georgia per gli impegni con la sua Nazionale, non parteciperà a incontri imminenti con il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso. Questo lascia intendere che la questione potrebbe trascinarsi ancora per qualche tempo, alimentando le speculazioni sul futuro del calciatore.

