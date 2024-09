Napoli primo in classifica, Conte parla dopo la vittoria con il Monza. Al termine del match al “Maradona” che ha consegnato il primato alla sua squadra, il tecnico salentino, pur visibilmente soddisfatto, ha invitato i tifosi e l’ambiente a mantenere la calma: “Abbiamo il vantaggio di poterci allenare tutta la settimana, ma lo svantaggio di non avere una rosa competitiva per le competizioni europee”.

“Scudetto? Lavoriamo per alimentare i sogni – ha aggiunto – ma la realtà ci dice che siamo ancora lontani dal poter fare voli pindarici. Dobbiamo restare con i piedi per terra e affrontare ogni partita con sudore e impegno. Molte squadre ci sono davanti, e dobbiamo riportare il Napoli a competere ai livelli che merita, non a 40 punti dall’Inter.”

Nell’intervista post-partita rilasciata a Dazn, Conte si è soffermato anche sul ruolo di Romelu Lukaku e sulle sue condizioni fisiche: “L’importante è che Romelu partecipi attivamente, facendo il suo dovere per raggiungere l’obiettivo finale. Sta lavorando con carichi di lavoro superiori alla media perché non è arrivato in condizioni ottimali. Può sempre fare la differenza in campo, e oggi ha lavorato molto per la squadra.”