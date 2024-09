Napoli-Palermo Coppa Italia, finisce 5-0 per gli azzurri di Antonio Conte. Il Napoli domina al Maradona, sconfiggendo 5-0 il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e guadagnandosi l’accesso agli ottavi, dove affronterà la Lazio. Protagonista assoluto della serata è Ngonge, che trascina gli azzurri nel derby del Sud, segnando una doppietta nei primi minuti (7’ e 12’). Il Palermo sfiora il gol con Brunori, il cui tiro colpisce il palo, ma le speranze dei rosanero vengono spente dalle reti di Juan Jesus (42’), Neres (70’) e McTominay (77’). La squadra siciliana rimane anche in dieci uomini dal 59’, a causa dell’espulsione di Vasic.

Conte voleva consolidare i buoni risultati ottenuti in Serie A, mentre Dionisi cercava un’impresa per il suo Palermo, che milita a metà classifica in Serie B. Il tecnico azzurro ha deciso quindi di dare spazio a chi ha giocato meno, facendo debuttare Marin in difesa e schierando titolari Gilmour e Neres per la prima volta. Anche Dionisi ha optato per il turnover, con Le Douaron, grande colpo del mercato estivo, in campo dal 1’ e Sirigu di ritorno tra i pali dopo oltre tredici anni. Tuttavia, è proprio l’ex portiere del PSG a farsi sorprendere al 7’, non riuscendo a trattenere il tiro di Ngonge, che vale l’1-0. Il belga è in grande forma e al 12’ segna il suo secondo gol con un potente mancino. Il Napoli gestisce la gara, ma rischia su un contatto in area tra Caprile e Le Douaron intorno al 20’, con il francese che, poco dopo, spreca un’occasione d’oro, calciando alto a porta vuota dopo il palo colpito da Brunori. Poco prima dell’intervallo, Juan Jesus porta il Napoli sul 3-0, incornando su calcio d’angolo battuto da Neres al 42’.

Il secondo tempo inizia con qualche minuto di ritardo a causa di alcuni petardi fatti esplodere sugli spalti, costringendo l’arbitro a sospendere momentaneamente la partita. Al 59’, il Palermo rimane in inferiorità numerica per il rosso diretto a Vasic, punito per un intervento pericoloso su Gilmour (gamba alta). Il Napoli sfrutta immediatamente l’uomo in più e allunga ulteriormente il vantaggio: al 70’ segna Neres, seguito sette minuti dopo da McTominay, che trova il gol al suo primo tocco, su assist di Lukaku, anch’egli appena entrato. Lo scozzese colpisce poi anche una traversa. Il Napoli chiude con una vittoria netta per 5-0, ricevendo meritatamente gli applausi del pubblico, e si prepara a sfidare la Lazio agli ottavi. Per il Palermo, invece, termina qui l’avventura in Coppa Italia.