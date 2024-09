Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match disputato dal Napoli allo Stadium di Torino contro la Juventus di Thiago Motta, terminato in pareggio a reti inviolate. “Il cambio di sistema tattico nasce dal fatto che nell’ultimo giorno di mercato ho avuto a disposizione più scelta in mezzo al campo”, ha commentato Conte riguardo la scelta di schierare in campo i suoi con il 4-3-3 di “spallettiana memoria”.

“Ora ho un reparto abbastanza forte da sfruttare. Lavoriamo da tempo su questo sistema di gioco alternandolo con il 3-4-2-1 che ci tornerà utile in altre occasioni. Questa squadra ha nelle corde entrambi i modi e siamo stati molto bravi a livello difensivo, ero un po’ preoccupato”, ha dichiarato il tecnico azzurro, considerando comunque il pareggio in casa dei bianconeri un ottimo risultato. “So quanto è difficile fare risultato qui, contro una squadra che ci ha dato 18 punti l’anno scorso”, ha aggiunto. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione a livello di attenzione, ma dovevamo fare meglio quando avevamo noi la palla per sfruttare le situazioni offensive”.