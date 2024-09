Juventus-Napoli 0-0, Thiago Motta e Antonio Conte si sono studiati a lungo. Entrambi sono noti come maestri della tattica nel nostro campionato, quindi era inevitabile un confronto intenso per vedere chi avrebbe prevalso sull’altro. Tuttavia, nessuno dei due è riuscito a farlo. Piuttosto, si sono neutralizzati a vicenda: Juventus–Napoli è stata una partita intrigante dal punto di vista tattico, ma meno coinvolgente sul fronte dello spettacolo. Con pochi tiri, quasi nessuna vera occasione da gol, il risultato finale è stato uno 0-0. È il terzo pareggio consecutivo per i bianconeri e la fine di una serie di tre vittorie per gli azzurri.

La grande sorpresa è stata vedere il Napoli, già prima del fischio d’inizio, optare per una difesa a quattro anziché il consueto 3-4-2-1, con un elemento in meno come Mazzocchi e un centrocampista aggiuntivo, McTominay, a operare come trequartista; Di Lorenzo è tornato al suo ruolo di terzino. Di conseguenza, il Napoli ha giocato con un modulo 4-2-3-1, speculare a quello della Juventus. La prima metà della partita è stata caratterizzata da un gioco tattico, bloccato e privo di emozioni, con pochissime occasioni da gol. La prima vera occasione è arrivata solo dopo mezz’ora, quando un errore di Vlahovic ha mandato McTominay in contropiede: il suo tiro è stato parato da Di Gregorio.

Nessuno degli schieramenti ha creato azioni significative nelle rispettive aree di rigore, a parte l’infortunio muscolare subito da Meret che ha costretto Conte a sostituirlo al 36′: Caprile ha fatto il suo debutto ufficiale al posto dell’ex Udinese. Nel recupero del primo tempo, l’occasione più pericolosa è stata un calcio di punizione per il Napoli, respinto da Di Gregorio dopo una battuta di Politano che ha attraversato tutta l’area di rigore.

All’intervallo, Motta ha deciso di sostituire Vlahovic, nonostante l’assenza di un sostituto in forma, inserendo Weah al suo posto. Questa mossa è sembrata una critica nei confronti dell’ex giocatore della Fiorentina, poco incisivo nel primo tempo. Nonostante l’aggiunta di una punta più mobile, il copione della partita non è cambiato. Tuttavia, il Napoli è riuscito a rendersi più pericoloso, con Politano che è stato vicino al gol da fuori area, mentre il tentativo di Koopmeiners è finito a lato. Anche Weah ha avuto un’occasione nel finale, ma il suo tiro è stato deviato fuori porta.

Il secondo tempo è stato contrassegnato da alti e bassi, con un ritmo meno frenetico e momenti di brillantezza solo dal punto di vista tattico. Thiago Motta e Conte hanno continuato a sfidarsi fino alla fine, ma allo Stadium ha prevalso la noia: Juventus e Napoli hanno chiuso con un pareggio senza gol.