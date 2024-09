Napoli-Monza 2-0, gli azzurri volano al primo posto in classifica

Napoli-Monza 2-0. La Serie A ha una nuova capolista, la terza nelle ultime tre giornate: il Napoli. Contro il Monza, a decidere l’incontro sono stati quelli che un tempo chiamavamo esterni, ma che oggi, grazie a Conte, consideriamo trequartisti poiché giocano più centralmente: prima Politano, poi Kvaratskhelia. Tutto si risolve nel primo tempo, e ciò è sufficiente per permettere alla squadra azzurra di prendere la vetta della classifica e ottenere la quinta vittoria nelle ultime sei partite, includendo anche la Coppa Italia. L’influenza di Conte sulla squadra è ormai evidente, e il tecnico sembra a proprio agio nel ruolo di leader, grazie anche al suo solido background professionale.

Il Monza inizia la gara con coraggio, facendo una migliore impressione rispetto a un Napoli piuttosto lento e impacciato nella fase iniziale. Tuttavia, con il passare del tempo, gli azzurri trovano il loro ritmo. A metà del primo tempo, il Napoli sblocca il risultato grazie a Politano. L’ex Inter scambia sulla destra con Lukaku, accentrandosi. Il belga viene anticipato, ma il triangolo si chiude comunque, e Politano, con un preciso sinistro a giro, batte Turati e segna il suo primo gol in campionato.

Mentre il Napoli prende fiducia, Kvaratskhelia, uno dei giocatori più attesi, sembra ancora non brillare. Ma un episodio chiave lo sblocca mentalmente: un’importante pressione alta della squadra e un errore di Turati nella costruzione regalano il raddoppio agli azzurri. Un passaggio verticale trova McTominay in area, ma il suo tiro viene respinto da Carboni. Nel rimpallo, Kvara si trova davanti a una sorta di rigore in movimento e non sbaglia. Da quel momento, avanti di due reti, il Napoli gestisce la partita con tranquillità. Kvaratskhelia diventa un incubo per la difesa del Monza sulla sinistra, ma nonostante la sua vivacità, non si creano ulteriori grandi occasioni da gol nel primo tempo, che si chiude sul 2-0.

La ripresa, anche a causa del risultato già consolidato, non offre particolari emozioni. A parte un colpo di testa di McTominay che sfiora il palo e il suo primo gol in Serie A, accade ben poco. Il Napoli gestisce senza problemi, concedendo pochissimo al Monza, fatta eccezione per una punizione di Maldini. Per gran parte del secondo tempo si gioca soprattutto a centrocampo, e bisogna aspettare l’88’ per un tentativo di Raspadori, entrato da poco, e il 90′ per un guizzo di Neres, anche lui subentrato nel finale. Tuttavia, il risultato non cambia: finisce 2-0. Questo è quanto basta perché lo stadio Maradona esploda di gioia al triplice fischio, festeggiando il primo posto in classifica.