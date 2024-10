Napoli-Como 3-1, gli azzurri allungano in testa alla classifica di Serie A

Napoli-Como 3-1, gli azzurri di Conte superano i lariani di Fabregas allo stadio “Maradona”, con i nuovi acquisti in evidenza. Lukaku si conferma decisivo con un gol e due assist, mentre McTominay segna dopo appena 26 secondi, realizzando la rete più rapida di questa Serie A, e Neres trova la sua prima marcatura nel campionato italiano.

L’inizio è subito scoppiettante: dopo soli 26 secondi, alla prima occasione, McTominay insacca su assist di Lukaku, baciando il palo prima che il pallone finisca in rete. Con questo gol, il centrocampista ex Manchester United batte il precedente record stagionale di Frattesi. Forte del vantaggio iniziale, il Napoli gestisce meglio la prima parte del match, ma col passare dei minuti il Como prende fiducia. La squadra di Fabregas inizia a dominare il possesso e a creare pericoli, con Nico Paz che sfiora il gol due volte, colpendo anche un palo. Il pareggio arriva al 36′ con un gran tiro dalla distanza di Strefezza che non lascia scampo a Caprile, e il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nella ripresa, il Napoli cambia marcia e alza il pressing, recuperando palla più in alto. Da una di queste situazioni nasce il rigore per i partenopei: Olivera viene atterrato in area e Lukaku dal dischetto non sbaglia, riportando il Napoli in vantaggio con il suo terzo gol stagionale. Dopo il 2-1, il Como non riesce più a essere incisivo come nella prima frazione, e il Napoli gestisce senza difficoltà, cercando il gol della sicurezza.

Il 3-1 arriva grazie a Neres, entrato dalla panchina, che sfrutta l’ennesimo assist di Lukaku e batte Audero, siglando la sua prima rete in Serie A. Il Maradona esplode in festa, e i tifosi tornano a intonare cori che richiamano alla corsa Scudetto, galvanizzati da una squadra che si conferma sempre più leader in classifica.

Leggi anche: