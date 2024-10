Antonio Conte frena e predica umiltà e pazienza. Il Napoli sta andando bene ma la strada è ancora lunga, e non bisogna farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Il tecnico salentino ha voluto riportare tutti con i piedi per terra in vista del prossimo match contro l’Empoli.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Conte ha sottolineato come, nonostante la posizione di classifica sia incoraggiante, il lavoro di ricostruzione della squadra sia ancora in corso. “Siamo con il cartello lavori in corso in questo Napoli di ricostruzione,” ha dichiarato Conte, riferendosi al percorso di crescita che la squadra sta affrontando dopo le prime sette giornate di campionato.

“Ci fa piacere ricominciare da questa posizione di classifica, ma nella sosta ho percepito troppe esaltazioni,” ha aggiunto, mostrando la sua preoccupazione per i toni troppo entusiastici che si sono diffusi negli ultimi giorni. Conte ha anche evidenziato come la lotta per i posti in Champions League e Europa League sia ancora tutta aperta, con molte squadre a distanza molto ravvicinata.

Antonio Conte, “tante squadre in pochi punti”

“In quattro punti sono racchiuse tante squadre. Si tratta di in una lunga lotta per la Champions e l’Europa League, quindi dobbiamo solo ripartire nella giusta maniera”. Nonostante le difficoltà che ogni percorso di costruzione comporta, il tecnico si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora.

“Stiamo lavorando tanto e bene, e c’è un gruppo di ragazzi che vuole seguire la via decisa.” Il Mister degli azzurri ha spiegato che la crescita di una squadra non è sempre lineare e senza ostacoli: “I ragazzi sanno che non sempre ci sono rose e fiori, ma serve essere forti e saper soffrire per proseguire.”

Da Conte, insomma, arriva un messaggio alla squadra e ai tifosi. Un invito a mantenere equilibrio e pazienza, e ad essere consapevoli delle difficoltà che prima o poi arriveranno.

