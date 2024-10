Genoa nel caos: Balotelli è un caso, per la panchina spunta Tudor

Genoa nel caos, i risultati del campo non sono favorevoli, con tre sconfitte consecutive e numerosi infortuni, e a peggiorare la confusione è l’ipotesi di ingaggiare Mario Balotelli, una mossa che non trova tutti d’accordo. Da un lato, l’allenatore Gilardino e il presidente Zangrillo spingono per far firmare l’attaccante, sostenendo che “qui potrebbe tornare ad essere un giocatore di alto livello”; dall’altro, l’area sportiva si oppone fermamente. L’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha confermato questa posizione: “Come spiegato da Marco Ottolini e Marco Rossi, è stata una decisione presa dall’area tecnica per ragioni puramente tecniche”, ha dichiarato a Il Secolo XIX.

Tuttavia, non sono esclusi colpi di scena nei prossimi giorni, anche se non prima della partita contro il Bologna, in programma sabato pomeriggio al Ferraris. Per ora, Gilardino sembra saldo sulla panchina rossoblù. Blazquez, pubblicamente, ha voluto rassicurare l’ex attaccante, che sta affrontando difficoltà con una rosa indebolita dal mercato estivo. “Da parte nostra c’è piena fiducia – ha dichiarato l’ad –. Sono certo che Gilardino ha la forza per dare una scossa alla squadra e superare questo momento difficile.”

Il destino, però, si deciderà sul campo, e circolano già voci su eventuali sostituti. Secondo il Corriere della Sera, Igor Tudor sarebbe in pole position per subentrare in caso di una pesante sconfitta contro il Bologna. L’ex allenatore di Verona e Olympique Marsiglia ha risolto il suo contratto con la Lazio lo scorso giugno dopo pochi mesi e recentemente è stato accostato al Milan come possibile sostituto di Paulo Fonseca.

