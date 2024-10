Genoa-Balotelli, il presidente Zangrillo dice sì: “Potrebbe tornare grande”

Genoa-Balotelli, non è ancora un’ufficializzazione di mercato, ma ci siamo quasi. Durante un’intervista a Radio Sportiva, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha di fatto confermato le voci su una trattativa in corso tra il Grifone e Mario Balotelli, aprendo così alla possibilità di un clamoroso ritorno di SuperMario in Serie A.

🔴🔵 Alberto Zangrillo, Presidente del #Genoa su Mario Balotelli a @RadioSportiva



🎤 "Potenzialmente #Balotelli è stato il più grande '9' italiano. Al Genoa potrebbe tornare ad essere il grande che è stato per 1-2 stagioni" pic.twitter.com/naPhGUhr4W — Marco Conterio (@marcoconterio) October 17, 2024

“Potenzialmente, Balotelli è stato il miglior numero 9 italiano. Al Genoa potrebbe tornare a essere il campione che è stato per una o due stagioni,” ha dichiarato Zangrillo, esprimendo grande stima per un giocatore che conta 141 presenze in Serie A, con 52 gol e 18 assist.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un accordo economico tra il club e il giocatore, che prevede uno stipendio di circa 300.000 euro fino al 30 giugno 2025. Anche l’allenatore, Alberto Gilardino, avrebbe dato il suo via libera all’operazione. Tuttavia, sempre secondo il quotidiano, l’accordo verrà finalizzato solo dopo la partita di campionato tra Genoa e Bologna.

