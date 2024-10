Balotelli scatenato: “Io questa Serie A la smonto”. I rumors su un ritorno di Supermario in Italia

Balotelli non si smentisce mai. Mentre crescono i rumors su un suo imminente ritorno sui campi da gioco italiani, “Super Mario” è tornato sotto i riflettori. Non per le gesta calcistiche, almeno per ora, ma a causa di una reazione sopra le righe durante una diretta su Twitch. L’ex attaccante della Nazionale si è infuriato quando è stato paragonato all’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo, durante il programma Vox to Box condotto dallo streamer Enerix.

Balotelli, anche il Genoa lo boccia: non basta la fiducia di Gilardino https://t.co/oOHLmhFYW8 — Repubblica Sport (@SportRepubblica) October 14, 2024

La discussione è iniziata quando Enerix ha suggerito che, se fosse nei panni di un direttore sportivo di una squadra neopromossa in Serie A, prenderebbe Pohjanpalo come prima scelta per l’attacco, aggiungendo che anche Balotelli potrebbe essere utile solo se dimostrasse sul campo di meritare un posto da titolare. “Prendo Pohjanpalo, che è una certezza, e anche Mario, che se torna quello che conosciamo, non c’è storia”.

Queste parole hanno subito acceso il dibattito, con l’ex portiere Emiliano Viviano che ha definito il paragone come “assurdo”. Radja Nainggolan, anch’egli presente durante la trasmissione, ha espresso perplessità, pur con meno enfasi. Super Mario all’inizio ha mantenuto la calma, ma è esploso dopo che Enerix ha ribadito che il suo ragionamento non voleva essere una mancanza di rispetto, ma una valutazione basata sulla recente carriera del giocatore.

“Che c****o stai dicendo? Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?”, ha incalzato Balotelli, visibilmente infastidito. La situazione è degenerata quando Balotelli ha accusato lo streamer di essere poco… sensibile: “Però sei bas***do perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo”.

Balotelli, “se torno la Serie A te la smonto”

Poco dopo, Super Mario ha sbottato con un inequivocabile: “Ma vaffa… tu e la Serie A”. Infine, l’ex centravanti della Nazionale ha lanciato una vera e propria sfida: “È una promessa, quando firmerò io questa Serie A te la smonto”. Balotelli, attualmente senza squadra, è stato al centro di numerose voci di mercato negli ultimi giorni. Tra queste, si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, con diverse squadra interessate a ingaggiarlo.

Inizialmente i rumors lo accostavano al Genoa. Il Mister Alberto Gilardino lo avrebbe contattato personalmente, convinto che Super Mario potrebbe aiutare il Grifone in difficoltà. Ma la pista sembra sfumata per le perplessità della società. Si vocifera anche di un interesse dall’Alicante, in terza divisione spagnola, e persino dal Torino, a causa dell’infortunio di Zapata. Al momento, il futuro dell’attaccante resta incerto, ma la sua promessa di “smontare” la Serie A aumenta la curiosità di rivederlo sui nostri campi.

Leggi anche: