Calciomercato Inter, movimenti in attacco per i nerazzurri. L’Inter mira a rafforzare ulteriormente la sua rosa in vista della prossima stagione e sta cercando i sostituti di Marco Arnautovic e del Tucu Correa, che non saranno confermati a fine anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili nel mirino ci sono Sebastiano e Pio Esposito, attualmente in prestito e protagonisti con Empoli e Spezia, e Jonathan David.

Jonathan David, con il contratto in scadenza con il Lille, è il giocatore con maggiore esperienza e probabilmente anche il più ambito sul mercato: su di lui, che andrà via a parametro zero a fine stagione, ci sono le big di mezza Europa. Affare difficile, anche per le inevitabili richieste economiche del suo entourage, anche se l’Inter risparmierebbe il costo del cartellino, attualmente valutato attorno ai 45 milioni. Sebastiano Esposito, che aveva iniziato la sua carriera sotto la guida di Conte con grande slancio, ha poi avuto una fase di stallo, ma ora si sta mettendo in mostra ad Empoli. Il classe 2022 e nazionale U21 rientrerà dal prestito a fine stagione; ha un contratto con i nerazzurri fino al 2026 ed è probabile che la dirigenza stia già lavorando al suo prolungamento. Attaccante molto mobile, Seba Esposito potrebbe rappresentare la prima alternativa a Thuram.

Non va poi dimenticato Francesco Pio, il più giovane dei fratelli Esposito, su cui l’Inter tiene stretta la presa, convinta del suo potenziale. Pio ha 19 anni e sta forse vivendo la stagione della sua esplosione in B allo Spezia, dove resterà fino a fine stagione: lui ha un contratto con l’Inter fino al 2027. Punta centrale dotata di tecnica e fiuto del gol, potrebbe rappresentare il Lautaro “made in Italy” cresciuto in casa. Infine, c’è Daniel Maldini, un profilo più maturo e già testato, che suscita l’interesse dei nerazzurri anche se non è un attaccante puro: ne sentiremo riparlare presto.

Leggi anche: