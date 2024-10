Valentin Carboni infortunio, le notizie che arrivano dall’Argentina non sono delle migliori per il giovane attaccante attualmente in prestito dall’Inter al Marsiglia, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali. Dopo aver subito un problema al ginocchio, che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Venezuela e Bolivia, inizialmente si pensava che l’infortunio potesse essere meno grave del previsto. Tuttavia, gli ultimi esami hanno rivelato una realtà ben più seria.

Secondo quanto riportato dai media argentini, il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, una diagnosi che significa uno stop di almeno sei mesi. Una pessima notizia anche per Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, che aveva grandi aspettative su Carboni per la stagione in corso.

Carboni, classe 2005, è passato in prestito dall’Inter al Marsiglia durante l’ultima sessione di mercato estiva. Il prestito è costato ai francesi 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro più bonus e la possibilità per l’Inter di riacquistarlo per 40 milioni. Tuttavia, con l’infortunio, la squadra francese dovrà riflettere bene sull’opportunità di investire in modo definitivo sul giocatore, dato che non potrà valutarne il rendimento sul campo. Se il Marsiglia decidesse di non esercitare il riscatto, Carboni tornerà all’Inter a giugno 2025. L’infortunio, inevitabilmente, mette in difficoltà i piani del Marsiglia per il giovane talento.

Leggi anche: