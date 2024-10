Daniel Maldini all’Inter, un matrimonio che se davvero si consumasse profumerebbe di “sacrilegio”, almeno per chi ben conosce la storia del figlio di Paolo e nipote di Cesare, cresciuto con i colori rossoneri. Eppure il giovane trequartista neo-convocato azzurro sarebbe davvero nel mirino dei nerazzurri, almeno secondo una clamorosa indiscrezione di Sportmediaset. Un potenziale colpo di mercato che sorprenderebbe per via del forte legame del cognome Maldini con i colori rossoneri.

Domenica pomeriggio, Piero Ausilio era allo U-Power Stadium per assistere alla sfida Monza-Roma e osservare da vicino il figlio di Paolo e nipote di Cesare, entrambi storici capitani del Milan. Con Arnautovic e Correa destinati a lasciare i nerazzurri a fine contratto la prossima estate, l’Inter potrebbe puntare sul giovane classe 2001. Questa voce conferma quanto già riportato da FcInterNews, che sottolinea anche come Ausilio abbia osservato nuovamente Warren Bondo, talentuoso centrocampista francese di 21 anni già sotto il radar del club. (continua dopo la foto)

Sul fronte economico, Daniel Maldini è a metà tra Monza e Milan. Nonostante il trasferimento a titolo definitivo della scorsa estate, il Monza non ha pagato nulla per il cartellino dell’attaccante. Il Milan ha infatti mantenuto il diritto al 50% sulla futura rivendita, un accordo comune soprattutto nei trasferimenti di giocatori delle serie minori.

Dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Maldini ha parlato così oggi in conferenza stampa: “Entrare qui e vedere le foto di mio papà e mio nonno mi fa un bell’effetto. Ora sono concentrato su questo ritiro e vivo giorno per giorno. Non sto pensando a un possibile ritorno al Milan, tutto può succedere ma voglio concentrarmi sul fare bene, poi vedremo a fine anno. Quanto al Venezuela, sì, sono stato contattato, ma ho preferito aspettare il momento giusto per fare la scelta migliore per me. Credo che ne sia valsa la pena. Con mio papà ho parlato poco, ma so che è contento, come tutti”.

