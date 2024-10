Home | Calciomercato, il Genoa chiude per Pereiro e accelera per Balotelli

Pereiro e Balotelli al Genoa, mentre per il primo è fatta per il secondo si registra l’accelerazione definitiva per chiudere. Il Genoa ha praticamente concluso l’acquisto di Gaston Pereiro, che sostituirà l’infortunato Vitinha. Anche se l’ingaggio dell’ex giocatore del Cagliari svincolato non è ancora ufficiale, potrebbe diventarlo nei prossimi giorni con il superamento delle visite mediche. Tuttavia, l’arrivo di Pereiro a parametro zero potrebbe non essere l’ultimo colpo del Grifone.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere Mario Balotelli vestire la maglia rossoblù. Dopo un semplice sondaggio iniziale, il Genoa sta ora compiendo passi decisivi verso l’acquisto dell’attaccante italiano, classe 1990. Nelle ultime ore, i contatti si sono intensificati, superando le iniziali esitazioni che aleggiavano nell’ambiente rossoblù.

Il club, infatti, avrebbe deciso di puntare su Balotelli, con l’allenatore Alberto Gilardino che si sarebbe personalmente impegnato per spingere la dirigenza a fare questo investimento. Le probabilità di una fumata bianca sembrano ormai alte: entro poche ore, l’arrivo di Balotelli a Genova potrebbe diventare realtà. Le parti sono vicine a un accordo per un contratto di breve durata, fino al 30 giugno, senza opzioni di rinnovo.

