Home | Il Genoa su Balotelli per sostituire l’infortunato Vitinha, contatti in corso

Balotelli al Genoa per sostituire l’infortunato Vitinha: è l’ipotesi di calciomercato che circola in queste ore, ma “SuperMario” resta anche in lista per il Torino. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore sarebbero stati avviati contatti concreti tra il Grifone e l’entourage del giocatore per valutare la situazione e verificare la fattibilità dell’operazione. In rossoblù SuperMario andrebbe a puntellare l’attacco e ad aumentare le opzioni offensive di Gilardino dopo il ko del portoghese.

Attualmente si tratterebbe soltanto di un primo contatto esplorativo tra le parti, volto a valutare le possibilità tecniche ed economiche di un eventuale ingaggio di Balotelli come svincolato. Da parte sua, il giocatore ha più volte dichiarato di essere cambiato e di voler tornare a giocare in Serie A. Questo desiderio potrebbe allinearsi con la necessità del Genoa di rafforzare il reparto offensivo, cercando di compensare la perdita di gol causata dalle cessioni di Retegui e Gudmundsson.

Il Torino rimane sullo sfondo, sebbene con un ruolo più marginale. Dopo il colpo subito per l’infortunio di Zapata, infatti, il club granata sembrerebbe aver preso le distanze, come afferma lo stesso Pedullà, evitando di affondare il colpo decisivo per assicurarsi Balotelli.

Leggi anche: