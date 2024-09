Balotelli: “Non capisco i pregiudizi, in serie A potrei giocare ovunque”

Mario Balotelli spera di tornare presto a giocare e vuole farlo in serie A. Dopo un peregrinare tra Svizzera e Turchia, Balotelli, 34 anni compiuti ad agosto, si è svincolato a giugno 2024 dopo l’ultima esperienza in Superlig all’Adana Demirspor. In questi mesi Supermario si è allenato in solitaria (e continua a farlo) con un team di preparatori privato. Vuole tornare a giocare e non perde giorno per ricordarlo: “Non capisco i pregiudizi su di me, in serie A potrei giocare ovunque”, ha detto oggi.

“Non ho accettato progetti o offerte dall’estero perché mi piacerebbe tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, anzi dovrei pensare a squadre dove non starei bene”, ha detto a Dazn. Per ora nessuno però si è fatto avanti: ricordiamo che i giocatori svincolati, secondo le regole della Lega, per il 2024 possono essere messi sotto contratto entro il prossimo 12 dicembre.

La carriera di Mario Balotelli viaggia verso il tramonto anche per limiti di età ma anche per lo “storico” dei suoi comportamenti: l’ex stella nascente del calcio italiano resta uno dei giocatori più divisi degli ultimi anni: “Io non capisco il pregiudizio che la gente ha su Balotelli. Ho avuto da ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono. Io non ho mai rovinato uno spogliatoio, mentre oggi tra scommesse, doping, droga… si sente parlare di tutto”, ha detto.

Mario Balotelli ha anche rivelato di aver intrapreso un nuovo percorso che lo aiutato molto: “Sono cambiato molto, ora sono più consapevole di me stesso e quindi so come controllarmi. Il mio rimpianto è non averlo fatto prima. In certi periodi mi sono sentito solo ma ho sempre avuto la mia famiglia a fianco”.