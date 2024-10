Balotelli al Torino potrebbe essere più di una semplice suggestione. I granata sono in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, che oggi sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’infortunio al ginocchio sinistro subito contro l’Inter. Si teme che l’attaccante possa dover affrontare un lungo periodo di stop. Zapata è stato portato fuori dal campo di San Siro in barella, accolto dagli applausi del pubblico che ha percepito la gravità della situazione. Il colombiano ha lasciato il campo in lacrime, dopo aver segnato nel primo tempo il suo 124esimo gol in Serie A. Ora il Torino attende con apprensione l’esito degli esami, sperando che non si tratti di una lesione al legamento crociato.

Zapata fuori fino a fine stagione?

Lui non ha nulla da perdere, noi nemmeno. pic.twitter.com/Rqs9xEeRIB — Simone Crozzoletto (@melancholia79) October 5, 2024

Come riportato da La Stampa, il club granata si trova di fronte a due scenari: se l’infortunio costringerà Zapata a stare fuori per un paio di mesi, il Toro non interverrà sul mercato. Tuttavia, se l’assenza dovesse prolungarsi, la società potrebbe cercare un nuovo attaccante. In questo caso, una delle opzioni potrebbe essere Mario Balotelli, che si sta allenando da solo a Brescia in attesa di una nuova opportunità. L’ex giocatore del Milan, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia. Il Torino sta valutando anche altri giocatori senza contratto, come Success, Ben Yedder e Choupo-Moting.

