Inter-Torino, Zapata esce in barella: mani sul volto, si teme un grave infortunio

Zapata fuori in barella. E’ passato da poco l’80’ minuto di Inter-Torino con i granata sotto 3-1 che tentavano una disperata rimonta in 10 uomini, quando Duvan Zapata si accascia a terra da solo in un contrasto in velocità con Acerbi, nel tentativo di dribblare il difensore avversario. Dalla smorfia di dolore si è subito temuto il peggio per l’attaccante colombiano del Torino.

Qui Zapata s'è rotto tutto. Mi dispiace. In bocca al lupo. pic.twitter.com/JlzlGGXGHV — MarcRouge (@MarcRouge2) October 5, 2024

Dalle immagini si intuisce come il colombiano abbia avuto un appoggio non sicuro sul piede sinistro e la gamba sia andata in torsione, facendolo poi franare a terra. L’arbitro ha interrotto il gioco per permettere l’ingresso in campo dei sanitari del Torino: tuttavia Zapata non è riuscito nemmeno a rialzarsi ed è stato costretto a lasciare il campo in barella, tra gli applausi d’incoraggiamento di tutto San Siro. Bisognerà attendere per capire l’entità dell’infortunio, anche se le premesse sono tutt’altro che buone.

