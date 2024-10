Balotelli al Genoa, ecco chi lo blocca: il retroscena inedito

Balotelli al Genoa bloccato: l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà rivela un retroscena inedito su “SuperMario” e il Grifone. L’affare che dovrebbe portare l’ex Brescia, Monza e molte altre al Genoa entra in una fase di stallo, nonostante l’accordo totale raggiunto ieri anche sull’ingaggio (tra i 250 e i 300 mila euro fino a giugno, più bonus).

Balotelli, rivela Pedullà, aveva accettato tutte le condizioni e avrebbe dovuto raggiungere Genova nelle prossime ore, forse insieme a Pereiro, già in città per le visite mediche. Il tecnico Gilardino aveva dato il suo benestare, anzi aveva insistito per l’arrivo di Super Mario, ritenendolo una priorità dopo l’infortunio di Vitinha. Anche il direttore sportivo Ottolini aveva confermato l’operazione, garantendo sulle tempistiche e trovando l’accordo economico.

Tuttavia, ciò che era partito come un’intesa chiara ora rischia di trasformarsi in una situazione imbarazzante. L’ostacolo principale è rappresentato dall’amministratore delegato Blazquez, che si è opposto e per il momento non ha dato il via libera, nonostante il pressing di Gilardino e l’accordo già raggiunto. Questa battuta d’arresto riflette un momento di incertezza nel rapporto tra la dirigenza del club e l’allenatore, sollevando dubbi sulla fiducia reciproca.

