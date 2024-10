Kevin Strootman, addio al calcio. “Grazie di tutto, la mia carriera è arrivata alla fine”

Kevin Strootman, ex centrocampista olandese che ha giocato per lungo tempo in Italia nella Roma, nel Cagliari e nel Genoa, ha annunciato oggi il suo ritiro dall’attività agonistica. La notizia è stata divulgata tramite il suo account X, dove il centrocampista 34enne ha dichiarato di sentirsi pronto a chiudere un capitolo importante della sua vita.

Strootman è stato un ottimo giocatore e la sua carriera è stata caratterizzata da momenti di grande prestigio. Ma anche da sfide, dovute soprattutto agli infortuni subiti, che hanno richiesto un grande coraggio per essere affrontate.

Con la Nazionale olandese Strootman ha collezionato 46 presenze. Dopo aver militato nella Roma dal 2013 al 2018, il centrocampista è stato ceduto al Marsiglia per 25 milioni di euro. Il suo soprannome, “la lavatrice”, rifletteva la sua capacità di recuperare e “ripulire” i palloni a metà campo, rendendolo un elemento chiave per le squadre in cui militava.

Dopo un periodo al PSV Eindhoven, Strootman ha proseguito la sua carriera in Italia, allenandosi allo Sparta Rotterdam prima di passare al Cagliari e infine al Genoa, dove ha concluso la sua avventura calcistica.

Kevin Strootman, 485 gare e 46 gol segnati

Strootman chiude la sua avventura nel calcio con un totale di 485 partite giocate, tra club e nazionale, e 46 gol realizzati. In carriera ha saputo farsi apprezzare non solo per le abilità tecniche, ma anche per la sua dedizione e il suo spirito combattivo in campo. Nel suo messaggio d’addio, l’ex leader del centrocampo dei tulipani ha voluto ringraziare i tifosi e i club in cui ha militato.

