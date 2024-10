Roma, i Friedkin a caccia di un nuovo Ad. E spunta il nome di Alessandro Antonello dell’Inter

La Roma è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato, e i Friedkin hanno già qualche idea. Dopo le dimissioni di Lina Souloukou, che ha lasciato la carica a seguito delle polemiche con i tifosi dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la società giallorossa deve colmare un vuoto significativo e sta valutando diversi profili per il ruolo.

Uno dei nomi che sta emergendo con insistenza è quello di Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato dell’Inter. Una figura ben nota nel panorama calcistico. Antonello, 59 anni, ha iniziato la sua carriera in nerazzurro nel 2015 come direttore finanziario, prima di essere promosso a Ceo dell’area corporate nel 2018. Un ruolo in cui collabora strettamente con Giuseppe Marotta, l’amministratore delegato con delega all’area sportiva.

Roma, i perché dell’interesse per Antonello

Durante il suo percorso, Antonello ha vissuto in prima persona l’evoluzione dell’Inter sotto la proprietà Suning. Nel suo ruolo ha dimostrato competenza e capacità nella gestione delle risorse, oltre ad aver ampliato la sua esperienza in campo calcistico.

Alessandro Antonello è anche un membro dell’Eca, l’associazione dei club europei, un aspetto che potrebbe risultare vantaggioso per la Roma. La sua figura è molto apprezzata nell’ambiente romano, tanto che i Friedkin lo hanno incluso in una short list che comprende anche Giovanni Carnevali, dirigente di riferimento del Sassuolo, e Claudio Fenucci, ex dirigente della Roma e attualmente amministratore delegato del Bologna.

