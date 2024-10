Inter, Zielinski salta la Roma per infortunio: ecco quando tornerà

Zielinski infortunato, il centrocampista dell’Inter salterà il match di serie A contro la Roma: ecco quando tornerà in campo. È arrivato il report medico sulle condizioni del nazionale polacco e ‘Inter ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale: “Piotr Zielinski ha effettuato questa mattina esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo aver accusato un fastidio durante la partita con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno”.

Le condizioni di Piotr Zieliński — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 17, 2024

Dopo l’infortunio con la Polonia, Zielinski aveva dichiarato subito dopo la partita: “Spero non sia nulla di serio e di poter tornare in campo al più presto. Ho avvertito solo un leggero fastidio, vedremo come evolverà la situazione”. Alla luce del report medico, il centrocampista salterà certamente la partita dell’Inter contro la Roma alla ripresa del campionato.

Quando tornerà in campo Zielinski? Sebbene sia confermata l’assenza per il match contro i giallorossi, l’infortunio sembra di lieve entità. L’obiettivo sarà provare a recuperare il giocatore per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys a Berna, prevista per mercoledì 23. Tuttavia, c’è incertezza, in quanto la partita si disputerà su campo sintetico, il che potrebbe indurre l’Inter a evitare rischi inutili. Dopo la gara di Champions, l’Inter affronterà la Juventus in Serie A domenica 27 ottobre.

Leggi anche: