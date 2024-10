Roma in apprensione: Dovbyk potrebbe saltare il big match con l’Inter per infortunio

Roma, è allarme: proprio mentre si avvicina il big match di Serie A con l’Inter, previsto per la serata di domenica 20 ottobre, giunge la notizia che il centravanti ucraino Artem Dovbyk potrebbe essere costretto a restare ai box a causa di un’infiammazione al ginocchio che si è manifestata durante il turno di Nations League con la sua Nazionale.

Per i giallorossi c’è anche una buona notizia. Cresce infatti l’ottimismo per il recupero di Paulo Dybala, che dovrebbe essere della partita. Ivan Juric però potrebbe dover rinunciare al suo attaccante di riferimento avanzato. Dovbyk, rientrato dagli impegni con la nazionale ucraina, ha avvertito un dolore al ginocchio già nella partita dell’11 ottobre contro la Georgia, vinta 1-0 dalla sua Nazionale.

Nonostante l’infiammazione, l’attaccante ha deciso di scendere in campo anche nella seconda sfida del 14 ottobre contro la Repubblica Ceca, durante la quale ha realizzato il gol dell’1-1 su rigore. A una decina di minuti dalla fine, però, il dolore è diventato insostenibile e lo ha obbligato a lasciare il campo.

Roma, attesa per Dovbik. Nell’Inter assente Zielinski

Rientrato a Roma, l’attaccante ha svolto solo terapie per recuperare dall’infortunio, e la sua condizione è tenuta sotto costante osservazione dallo staff medico della Roma. Oggi Dovbik dovrebbe sostenere un provino sul campo per valutare meglio la sua situazione, ma la parola d’ordine è “prudenza”.

Se tutto dovesse andare per il meglio, il giocatore sarà gestito con cautela fino a domenica, nella speranza di poter schierare la coppia Dybala-Dovbyk contro l’Inter. La sua presenza potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni della Roma, che punta a mettere in difficoltà i nerazzurri in una sfida fondamentale per il proseguio del suo campionato. Da rilevare come nelle file interiste sarà assente Zielinski, che non ha ancora recuperato dal suo lieve infortunio muscolare.

Leggi anche: