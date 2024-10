Roma, continua la protesta dei tifosi: curva in silenzio per i primi 15′ contro l’Inter

In casa Roma prosegue la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti della proprietà Friedkin. Anche nella prossima di campionato contro l’Inter, la Curva Sud dello stadio Olimpico rimarrà in silenzio per i primi 15 minuti di gara, a conferma di un clima teso che potrà migliorare solo con risultati molto positivi sul campo.

Questo il comunicato dei gruppi organizzati del tifo giallorosso: “In occasione di Roma/Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti. Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”.

