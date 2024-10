Dopo il pareggio contro il Monza, la Roma esplode di rabbia per il rigore non concesso a Baldanzi nel finale. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha espresso tutta la sua frustrazione ai microfoni di Sky Sport: “Di solito non parlo di arbitri, ma questa volta è inaccettabile. Tutti hanno visto che era rigore – ha dichiarato con fermezza -. Perché il VAR non è intervenuto? Chiedo rispetto per il nostro allenatore, per i nostri giocatori e per i tifosi della Roma. C’è molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo ancora ricevuto spiegazioni, ma non appena ne avremo l’opportunità, cercheremo di capire cosa è successo”.

Ivan Juric, invece, ha evitato di soffermarsi troppo sull’episodio del rigore: “La mia Roma ha disputato una grande partita oggi, controllando il gioco e creando tante occasioni da gol. Dobbiamo essere più precisi e concretizzare di più – ha spiegato il tecnico croato -. Abbiamo concesso pochissimo. È stata una prestazione di alto livello, davvero ottima. Di solito queste partite le vinci anche con facilità, ma in questo momento ci gira così. Il rigore non dato ha solo aggiunto frustrazione”.

Sul gol subito ha commentato: “Ogni volta che si prende un gol, ci sono degli errori. Loro hanno tirato tre volte, e il gol può capitare, ma noi dobbiamo segnare di più. In questa occasione siamo stati troppo leggeri, ed è un peccato”.

Alla domanda se fosse arrabbiato, ha risposto con calma: “No, capita. Non abbiamo cambiato atteggiamento e non abbiamo mai avuto la sensazione di subire gol. Eravamo concentrati, ma a volte queste cose succedono. Abbiamo continuato ad attaccare, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e la conclusione decisiva. Il Monza ha sofferto molto, ma non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni create”.

Infine, Juric ha fatto un primo bilancio della stagione: “Abbiamo raccolto 7 punti, ma sarebbero stati 9 in maniera più giusta. La squadra ha alzato il livello e vedo tante cose positive. Abbiamo un grande potenziale, con molti giovani e una vecchia guardia che aiuta a migliorare tutti. Abbiamo sofferto solo sui lanci lunghi verso Djuric, come tante squadre. Oggi abbiamo anche reinserito Zalewski. Si può fare un bel lavoro”.

