Monza-Roma 1-1, non basta ai giallorossi il terzo gol di Dobvik: adesso Juric rischia

Monza-Roma 1-1, non basta ai giallorossi il terzo gol in serie A di Dovbik: adesso Juric rischia seriamente la panchina. Un punto guadagnato o due persi? Nessuna speculazione filosofica: la Roma doveva vincere. Dopo il brutto scivolone contro l’Elfsborg, i giallorossi cercavano riscatto, ma all’U-Power Stadium è arrivato solo un pareggio dal retrogusto amaro. I tifosi, delusi, hanno manifestato il loro disappunto con fischi e richieste di maggior carattere. Niente da fare, la squadra di Juric appare ancora in difficoltà. Sorride invece il Monza: anche se i tre punti non sono arrivati, Nesta può essere soddisfatto di aver fermato un’altra “big” nel suo personale derby contro i capitolini.

Triplice fischio. Troviamo il vantaggio con Dovbyk, poi arriva il pareggio di Mota.#MonzaRoma pic.twitter.com/Uv5eGasyms — AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2024

Il piano tattico di Ivan Juric è stato eseguito alla perfezione: partenza aggressiva e marcature a uomo, per recuperare subito il possesso. La Roma ha provato a prendere in mano il gioco sin dai primi minuti, ma il Monza ha risposto con altrettanta determinazione. La prima occasione per i giallorossi è arrivata dopo quindici minuti, quando Manu Koné ha colpito il palo e Dovbyk ha segnato sulla ribattuta, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco, confermato dal Var. I biancorossi non sono stati a guardare e poco dopo Daniel Maldini ha impegnato Svilar, che ha respinto il tiro con i piedi.

La Roma ha gestito il gioco per gran parte del primo tempo, con Pellegrini che ha avuto due buone occasioni, senza però centrare la porta difesa da Pizzignacco. Col passare dei minuti, però, l’intensità dei capitolini è calata, mentre sugli spalti è proseguita la contestazione: i tifosi della Curva Sud hanno esposto uno striscione contro la dirigenza Friedkin, accusata di essere assente, con la scritta: “Società fantasma, ‘na squadra de zombie”. (segue dopo la foto)

Nel secondo tempo, la Roma ha cercato subito di reagire e, dopo un’ora di gioco, è finalmente riuscita a sbloccare il risultato. Cristante ha lanciato in profondità per Dovbyk, che, tra le proteste del Monza per un contatto con Izzo, ha superato la difesa avversaria e trovato il gol con un preciso mancino. I giallorossi avrebbero potuto chiuderla con Koné, ma è stato il Monza a pareggiare: Svilar ha respinto male un tiro, lasciando via libera a Dany Mota, che ha segnato indisturbato sul secondo palo. Juric ha tentato il tutto per tutto inserendo forze fresche, tra cui Baldanzi, ma nemmeno lui è riuscito a ribaltare la situazione.

Leggi anche: