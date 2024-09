De Rossi esonerato dalla Roma dopo sole 4 giornate. La notizia, anche se non del tutto inattesa, è arrivata stamattina come un fulmine a ciel sereno. La decisione è stata presa direttamente dai Friedkin, giunti in città due giorni fa per discutere con l’allenatore, a cui solo lo scorso giugno era stato rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027.

Non è tutto. Questa estate, infatti, la Roma, insieme al suo tecnico, aveva condotto un calciomercato di alto livello, investendo circa cento milioni di euro. La squadra è stata profondamente rinnovata tra giugno e agosto con gli acquisti di Dovbyk, Le Fee, oltre a Konè, Soulè, Dahl e Saelemaekers. Tuttavia, il progetto ripartirà ora con un nuovo allenatore: l’avventura di De Rossi alla guida della Roma si è già conclusa dopo nove mesi.

Questo il comunicato ufficiale con cui il club giallorosso ha annunciato l’esonero di Daniele De Rossi: ‘L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione è stata presa nell’interesse del Club, per permettere alla squadra di riprendere prontamente il percorso desiderato, in un momento in cui la stagione è ancora agli inizi. A Daniele, che sarà sempre parte della famiglia giallorossa, va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi mesi. Seguiranno aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della squadra’.”

Chio arriverà al posto di De Rossi? Al momento non si hanno notizie ufficiali in merito e nemmeno “ufficiose”: di allenatori liberi sul mercato con uno spessore adatto ad affrontare la situazione ce ne sono relativamente pochi, alcuni inaccostabili per ragioni ambientali come Sarri (per anni bandiera della sponda opposta, la Lazio) ed altri poco praticabili per altri motivi (Allegri). In estate si era parlato di un possibile arrivo di Pioli in caso di rottura con DDR: i Friedkin negli ultimi tempi ci hanno abituato a decisioni sorprendenti, stiamo a vedere.