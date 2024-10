Parma-Empoli 1-1: Bonny sbaglia il rigore decisivo

Partita dai due volti quella fra Parma ed Empoli al Tardini. I padrono di casa cercavano una vittoria assente dal 2-1 rifilato al Milan, mentre i toscani volevano confermare il loro buon momento. Ne è uscita una partita giocata meglio dall’Empoli nel primo tempo, che ha premiato giustamente gli uomini di D’Aversa, che sono andato al riposo sull’1-0 a loro favore grazie a un’autorete di Coulibaly.

⚽️GOAL🇮🇹 | Parma 1-1 Empoli | Gabriel Charpentier



Gabriel Charpentier draws levelpic.twitter.com/3uYjEc4bD0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 27, 2024

Nel secondo tempo invece la partita si ribalta grazie a un Parma che torna dagli spogliatoi con tutt’altro piglio. I biancoscudati cominciano all’attacco e si rendono più volte pericolosi. Ma devono aspettare l’80’ per trovare il pareggio, grazie a un gran tiro da dentro l’area di Charpentier, il cui ingresso al pari di quello di Almqvist ha cambiato volto alla sua squadra.

Parma-Empoli, Bonny dal dischetto calcia alto

All’83esimo un’altra intuizione dell’attaccante offre a Bonny l’occasione per il 2-1 dal dischetto. Ma il centravanti del PArma, uno dei migliori sino a quel momento, tira un pessimo rigore centrale e alto sopra la traversa. Finisce con un pareggio tutto sommato giusto, ma con una sensazione di occasione persa per gli uomini di Pecchia. Mentre l’Empoli continua la sua marcia in una zona di classifica molto positiva. Merito di un’ottima organizzazione di squadra e di una fase difensiva davvero efficace.

