Napoli-Lecce 1-0, agli azzurri basta il "corto muso" per andare in fuga in vetta

Napoli-Lecce 1-0, risultato pieno anche se di misura per i partenopei che allungano in vetta alla classifica; salentini sempre più giù. Fino alla settima giornata, il Napoli non aveva mai vinto per 1-0 in campionato. Nelle ultime due partite, invece, lo ha fatto due volte di fila: contro l’Empoli e ora in casa contro il Lecce. Anche questa volta, gli uomini di Antonio Conte hanno dovuto lottare, trovando la vittoria nel secondo tempo grazie a un gol del capitano Di Lorenzo. La squadra azzurra è momentaneamente in fuga, in attesa dei risultati delle altre squadre.

Chi si aspettava una gara facile per il Napoli si è subito dovuto ricredere: il Lecce, nonostante il recente 6-0 subito contro la Fiorentina, ha reagito con tenacia, giocando alla pari e creando problemi alla squadra di Conte. Al 25’, il Napoli era riuscito a segnare con Di Lorenzo, pronto a sfruttare un rimpallo sul tiro di Olivera, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. I tentativi non sono mancati, con Neres e Ngonge attivi davanti e Baschirotto che ha impegnato Meret su palla inattiva, ma il primo tempo si è chiuso sullo 0-0.

Nella ripresa, il Napoli continua a fare la partita mentre il Lecce si chiude e tenta di ripartire in contropiede. Al 55’, Lukaku ha un’occasione clamorosa, ma sbaglia da pochi metri, confermando una giornata poco brillante. Alla fine, però, il muro del Lecce cede: su calcio d’angolo, McTominay colpisce di testa e trova la respinta di Falcone, ma Di Lorenzo è pronto sulla ribattuta e porta in vantaggio il Napoli, che può festeggiare davanti a un Maradona gremito. Costretto a sbilanciarsi, il Lecce rischia il 2-0 su un’occasione di Raspadori, ma il risultato non cambia. Un altro 1-0 che basta a Conte per portare a casa tre punti preziosi.

