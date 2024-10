Claudio Ranieri elogia Conte: “Allenatore unico, il Napoli può vincere lo Scudetto”

Claudio Ranieri, apprezzato allenatore di club come Roma, Inter, Juventus e Napoli, nonché vincitore di un’incredibile Premier League alla guida del Leichester, ha espresso il suo punto di vista sulla Serie A. Un’analisi approfondita durante la quale il tecnico ha mostrato di apprezzare particolarmente Antonio Conte e il suo Napoli.

Il #Napoli torna a centrare quattro successi di fila tra tutte le competizioni dopo 1 anno e 8 mesi. L’ultima volta era il febbraio del 2023. pic.twitter.com/KVxKkpWJpa — Carlo Gioia (@carlo_gioiaa) October 20, 2024

Ospite a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Ranieri ha dichiarato che il Napoli a suo parere si è dimostrata la squadra più solida di questo inizio di campionato, soprattutto grazie alla guida del nuovo Mister. “Il fatto di non avere coppe inciderà molto”, ha spiegato Ranieri, che ha poi sottolineato come Conte stia lavorando non solo per vincere, ma per costruire una mentalità forte e duratura all’interno del gruppo.

“Conte dice giustamente che non deve vincere subito il campionato, ma creare una squadra forte per i prossimi anni. Intanto, però, il Napoli è in testa alla classifica e acquisisce una mentalità vincente”. Il tecnico romano ha anche evidenziato le affinità tra Conte e Gasperini. Secondo l’ex allenatore romano, oltre al Napoli il campionato di quest’anno vede molte squadre afffrontare una fase di transizione.

Ranieri: Juventus e Milan, fase di transizione

La Juventus, ad esempio, ha cambiato molto e non ci si può aspettare subito risultati straordinari, così come dal Milan, che ha già cinque punti da recuperare. “L’anno scorso si diceva che Pioli non andasse bene, quest’anno si cerca di preservare Fonseca”, ha aggiunto Ranieri. Anche per questo per l’ex allenatore del Cagliari il Napoli ha una seria possibilità di primeggiare in campionato.

“Quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo”, ha spiegato Ranieri. “Non voglio caricarlo di responsabilità, ma è così. E il fatto di non avere coppe può fare la differenza da marzo in poi”. Secondo il Mister romano, quest’anno ci sarà una maggiore compattezza in testa alla classifica, e la lotta per lo scudetto sarà ancora più interessante e avvincente.

Ranieri: “Cosa penso del Var e della Champions League”

Un altro tema toccato da Ranieri nel corso dell’intervista ha riguardato il ruolo del Var e il momento difficile per gli arbitri. L’ex allenatore ha osservato che il Var dovrebbe essere un supporto per gli episodi che l’arbitro non riesce a vedere in campo, ma ha anche messo in guardia sul rischio di deresponsabilizzazione.

“Se l’arbitro è dubbioso e lascia tutto al Var, allora non va bene”, ha commentato Ranieri. “Il Var deve essere un aiuto, non una sostituzione del giudizio dell’arbitro in campo”. L’ex Mister ha poi espresso un parere favorevole sulla nuova formula della Champions League. “Mi convince, è stato fatto tutto per avere più gare e per evitare partite in cui si possano fare calcoli. Sono molto curioso di vedere come funzionerà”, ha concluso, mostrando ottimismo verso i cambiamenti nel panorama del calcio europeo.

