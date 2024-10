Home | Napoli, la super offerta di De Laurentiis a Kvaratskhelia per il rinnovo

Rinnovo Kvaratskhelia, arriva la super offerta di De Laurentiis: il Napoli mette sul piatto uno stipendio quadruplicato per il georgiano. Kvara è stato determinante in questo inizio di stagione, con 4 gol e 2 assist che ricordano il suo brillante avvio nell’anno dello scudetto. Geniale nell’assist per Di Lorenzo contro il Bologna e decisivo dal dischetto contro l’Empoli, il georgiano sta affrontando anche la questione del rinnovo contrattuale.

La notizia di oggi è che il Napoli offre 6 milioni di euro più bonus, quadruplicando il suo attuale stipendio, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni. Tuttavia, c’è ancora una differenza tra domanda e offerta di circa 2-3 milioni. Il Napoli non intende superare i 6 milioni, per espressa volontà di Aurelio De Laurentiis che comunque sta allargando decisamente i cordoni della borsa, e la decisione finale spetta a Kvara e al suo procuratore.

Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro tra il #Napoli e l’agente di #Kvaratskhelia 🇬🇪🔵



🔘 Il club vuole offrire un contratto con ingaggio da €6M e clausola di €100M pic.twitter.com/pCJ2sEQnS7 — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) October 24, 2024

Sul campo, Antonio Conte continua a puntare su di lui, ma l’attaccante dovrà mantenere un rendimento da campione. Nonostante il gol decisivo contro l’Empoli, la sua prestazione non ha pienamente convinto il tecnico. Nel frattempo, David Neres è pronto a insidiarlo, e potrebbe essere una sorpresa nella prossima partita contro il Lecce.

