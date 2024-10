Home | Alla Juventus non basta Vlahovic, i nomi sul taccuino di Giuntoli per gennaio

Dusan Vlahovic ha realizzato otto gol e un assist in 13 partite stagionali tra tutte le competizioni, dando un contributo prezioso per le vittorie della Juventus in questo inizio di stagione 2024-25. Nonostante l’ottimo bottino, il bomber serbo mostra ancora qualche segno di incostanza, un fattore che frena il salto di qualità verso un rendimento da top player. Allo stesso tempo, la mancanza di un suo sostituto in rosa complica la gestione della squadra, poiché Vlahovic raramente ha modo di riposare.

🗣#Juventus, #Giuntoli ai microfoni di DAZN: "Si prende quanto fatto di buono e si aspetta gennaio. Bonny? È un ottimo calciatore"https://t.co/6bN2UO5lCr — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 30, 2024

La data del ritorno di Arkadiusz Milik si è spostata in là nel tempo in modo inaspettato, e l’infortunio di Nico Gonzalez ha tolto a Thiago Motta una possibile alternativa nel ruolo. Questo ha portato il tecnico bianconero a parlare di un approccio tattico più fluido, senza un vero numero nove fisso. Intanto, la dirigenza della Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo durante il mercato invernale.

Tra i nomi che circolano c’è quello di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, che interessa a diversi club italiani, inclusa appunto la Juventus. Oltre a lui, spunta anche Ange-Yoan Bonny, il giovane attaccante francese del Parma, definito recentemente da Cristiano Giuntoli “un ottimo giocatore.” Anche i profili di Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee rientrano tra le ipotesi.

Kolo Muani, in particolare, sembra una possibilità realistica per la Juventus, data la scarsa continuità concessa a lui da Luis Enrique al PSG, una situazione che alcuni vedono simile a quella vissuta da Milan Skriniar. Tuttavia, il club parigino chiederebbe circa 50 milioni di euro, mentre la Juventus potrebbe proporre solo un prestito, coprendo parte dell’ingaggio. Tante opzioni, dunque, ma resta da capire se queste siano effettivamente prese in considerazione dalla società bianconera.

