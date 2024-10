Javier Gil Puche si ricorderà per sempre questo mercoledì 30 ottobre 2024. Il giovane difensore spagnolo del 2006, attualmente in forza alla Primavera della Juventus, ha infatti ricevuto oggi la sua prima convocazione “con i grandi”. Thiago Motta l’ha voluto con sé in prima squadra per la partita di stasera con il Parma: un traguardo che premia il suo impegno e la sua costanza, coltivati allenamento dopo allenamento.

Un mese da sogno per Javier #GilPuche (2006 🇪🇸)

• 21 settembre: 1° chiamata in #NextGen

• 30 settembre: esordio in Serie C

Thiago Motta pesca dunque ancora dal “cappello magico” delle giovanili bianconere. Javier Gil Puche non solo si è distinto in Primavera 1, ma ha anche brillato nella UEFA Youth League e nella Serie C, dove ha fatto il suo esordio professionistico con la Next Gen, guidata da Paolo Montero. Montero, che già lo aveva allenato la scorsa stagione, ha seguito da vicino la sua crescita e ora vede confermate le potenzialità del giovane talento spagnolo. (segue dopo la foto)

Javier Gil Puche

Chi è Javier Gil Puche?

Conosciuto semplicemente come Gil, questo centrale difensivo si distingue per la sua stazza fisica: i suoi 192 cm lo rendono particolarmente abile nei duelli aerei, dove emerge spesso come vincitore. Gioca con intelligenza e predilige l’anticipo, qualità che ha perfezionato negli anni.

Javier ha raggiunto la Juventus nell’estate del 2023, provenendo dall’Alaves, dove aveva proseguito la sua formazione giovanile dopo una prima esperienza al Murcia. La sua prima stagione in Italia, il 2023/2024, lo ha visto totalizzare oltre 30 presenze in tutte le competizioni, un ottimo risultato per un ragazzo alla sua prima esperienza lontano dalla Spagna.

Anche l’avvio della stagione 2024/2025 ha portato soddisfazioni: Gil ha debuttato in UEFA Youth League, collezionando due presenze nelle prime tre gare dei bianconeri, e ha esordito in Serie C con la Juventus Next Gen, giocando tre partite di cui due da titolare per l’intera durata. Questa crescita ha attratto l’attenzione dello staff della Prima Squadra, portando alla sua convocazione odierna. Per Javier Gil, questa chiamata rappresenta una conferma del buon cammino intrapreso e un invito a continuare a lavorare con la stessa dedizione.

