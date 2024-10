Juventus-Parma, le probabili formazioni: Koopmeiners torna ma parte dalla panchina

Juventus-Parma probabili formazioni del match valido per la decima giornata della Serie A che si disputerà stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium. Thiago Motta opterà per un 4-2-3-1, confermando Di Gregorio tra i pali. La linea difensiva della Juventus sarà composta, da destra a sinistra, da Cambiaso, Kalulu, Gatti e Cabal.

🏡 Turno infrasettimanale di Serie A

🗓️ 10^ giornata

🆚 Parma

🏟 Allianz Stadium

⏰ 20:45 CET

📲 #JuveParma pic.twitter.com/25M2l2waKa — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2024

A centrocampo ci sarà ancora Locatelli, affiancato da Khéphren Thuram. Nella trequarti, insieme a Francisco Conceicao, ci saranno Weston McKennie e Kenan Yildiz, mentre in attacco Dusan Vlahovic guiderà il reparto. Motta deve ancora fare i conti con alcune assenze, con la speranza di recuperare qualche giocatore in vista della sfida con il Lille o del derby contro il Torino il 9 novembre.

Dopo il pareggio con l’Empoli, il Parma si prepara alla trasferta contro la Juventus con l’intenzione di strappare qualche punto. Pecchia, che si schiererà a specchio con il 4-2-3-1, potrebbe fare alcuni cambi rispetto all’ultima formazione, anche se in porta Suzuki resta favorito su Chichizola. In difesa, per necessità, Balogh e Delprato saranno confermati, mentre Osorio potrebbe essere disponibile per la panchina. A destra, Coulibaly potrebbe lasciare spazio a Hainaut, con Valeri sulla sinistra. A centrocampo, dopo la buona prova contro l’Empoli, Mandela Keita è in lizza per sostituire Sohm e affiancare Bernabé. In attacco, Hernani sarà sulla trequarti, supportato da Man a destra e uno tra Mihaila e Almqvist a sinistra, con Bonny confermato come centravanti.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti e Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

Leggi anche: