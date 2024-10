Empoli-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi senza Calhanoglu e Acerbi

Empoli-Inter probabili formazioni del match valido per il turno infrasettimanale di serie A in programma oggi alle 18:30 al “Castellani”. I toscani cercano il colpaccio davanti al pubblico di casa, per portare a casa punti preziosi in ottica salvezza dopo un buon inizio di campionato. L’Inter cerca un successo esterno, dopo lo spettacolare pareggio interno con la Juventus, per non perdere il treno del Napoli di Conte.

Contro l’Inter, D’Aversa sembra intenzionato a mantenere un assetto simile a quello visto contro il Parma. In porta ci sarà Vasquez, con una difesa a tre composta da Goglichidze, Ismajili e Viti; potrebbe però esserci la novità De Sciglio dall’inizio. In mediana ci sono due possibili cambi: Grassi si gioca il posto con Maleh, mentre Henderson e Anjorin sono in ballottaggio. Le fasce saranno presidiate da Gyasi e Pezzella. Fazzini agirà sulla trequarti affiancato da Solbakken, data l’indisponibilità di Esposito, mentre in attacco Colombo parte favorito su Pellegri.

Per l’Inter, restano indisponibili Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto, mentre Asllani potrebbe partire titolare solo se completamente recuperato. Altrimenti sarà Zielinski a dirigere il centrocampo, affiancato da Barella (favorito su Frattesi) e Mkhitaryan. In difesa Bisseck potrebbe sostituire uno tra Pavard e Bastoni, con De Vrij al centro e Sommer tra i pali. Darmian è in lizza per sostituire Dumfries a destra, mentre Dimarco partirà a sinistra, con Buchanan pronto a subentrare se necessario. In attacco, Thuram e Lautaro sono favoriti, ma Taremi e Arnautovic restano opzioni concrete.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, DE Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

