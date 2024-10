Serie A, tutte le probabili formazioni della decima giornata: Milan con Leao in panchina

Serie A decima giornata, le probabili formazioni turno infrasettimanale del campionato che si gioca tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre 2024. Cagliari-Bologna e Lecce-Hellas Verona si stanno giocando in questi minuti, per cui vi rimandiamo ai resoconti di fine partite. Alle 20:45 di oggi il big match tra Milan e Napoli a San Siro: tra i rossoneri Leao in panchina, azzurri – Lobotka a parte – con la formazione tipo. Tra le big domani in campo Inter, Atalanta e Juventus, mentre Roma, Lazio e Fiorentina giocheranno giovedì.

Siamo già tornati! 👀🍿 pic.twitter.com/BKvlE6ck4y — Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2024

MILAN-NAPOLI – Martedì, ore 20.45, stadio Meazza

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.

Allenatore: Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore:

EMPOLI-INTER – Mercoledì, ore 18.30, stadio Castellani

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

VENEZIA-UDINESE – Mercoledì, ore 18.30, stadio Penzo

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol; Toure; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Lucca, Davis.

Allenatore: Runjaic.

ATALANTA-MONZA – Mercoledì, ore 20.45, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakoupolus; Caprari, Mota; Djuric.

Allenatore: Nesta.

JUVENTUS-PARMA – Mercoledì, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

GENOA-FIORENTINA – Giovedì, ore 18.30, stadio Ferraris

GENOA (4-4-1-1): Leali: Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby; Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Allenatore: Palladino.

COMO-LAZIO – Giovedì, ore 20.45, stadio Sinigaglia

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Allenatore: Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Vecino; Noslin, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

ROMA-TORINO – Giovedì, ore 20.45, stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Vojvoda; Sanabria, Adams.

Allenatore: Vanoli.