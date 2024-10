Milan-Napoli, le probabili formazioni: Fonseca senza Theo e Reijnders

Milan-Napoli probabili formazioni del big match del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte affronteranno in trasferta il Milan di Paulo Fonseca: un’altra grande prova, dopo quella con la Juve, che dà inizio al ciclo di scontri diretti. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League.

Davanti a loro i partenopei troveranno il Milan che ha riposato questo weekend a causa del rinvio del match con il Bologna: la squadra di Fonseca approfitterà del supporto del proprio pubblico, davanti al quale non ha ancora perso in questo campionato.

Dopo le rotazioni contro il Lecce, Antonio Conte si affiderà ai suoi titolarissimi per la gara di San Siro, escluso Lobotka che è ancora infortunato. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Ritornano dal primo minuto anche Politano e Kvaratskhelia, completa il tridente offensivo Lukaku.

A causa del rinvio del match contro il Bologna, Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica in questa gara, in più Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham e Jovic. Nel suo 4-3-3 in porta Maignan, in difesa a destra Emerson Royal, dall’altro lato uno tra Terracciano e Calabria, al centro sono Tomori, Pavlovic e Thiaw per due posti con i primi due in vantaggio. A centrocampo scelte obbligate: insieme a Fofana pronti Loftus-Cheek e Musah. Davanti nessun dubbio: tocca al trio Pulisic-Morata-Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Morata, Leao.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

