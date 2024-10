Milan, arriva davvero una pessima notizia in vista del big match con il Napoli: a causa del rinvio della gara di Bologna, deciso per ragioni di sicurezza legate al maltempo, la squalifica che pende sul capo di Theo Hernandez e di Tijjani Reijnders dovrà essere scontata in occasione dell’incontro con i partenopei. Ai rossoneri mancheranno due giocatori chiave proprio contro l’attuale capolista guidata dal tecnico Antonio Conte.

🎥 #Milan – Il presidente #Scaroni attacca il sindaco di #Bologna: "È una decisione incomprensibile e non ho capito il perché. Però di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa" #BolognaMilan



📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/pHeVO0rdxp — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

La decisione, molto sofferta e discussa, di non disputare il match del Dall’Ara per il maltempo avrà ripercussioni importanti per il Milan. Non solo per l’assenza del terzino e del centrocampista, ma anche considerando le difficoltà di trovare una data per recuperare la partita con i rossoblu di Vincenzo Italiano, visto il fittissimo calendario che caratterizza questa stagione calcistica.

I tifosi del Milan, quindi, sono doppiamente infuriati e preoccupati. Non a caso, un forte disappunto per la decisione di rinviare Bologna-Milan è arrivata per bocca del Presidente del club rossonero, Paolo Scaroni. “Il rinvio della partita del Dall’Ara”, ha affermato il dirigente rossonero, “è frutto di una decisione incomprensibile. Non si è nemmeno preso in considerazione di giocare a porte chiuse“.

Milan, due assenze dolorose contro il Napoli

Per Theo Hernandez, l’assenza in Milan-Napoli sarà conseguente alla squalifica di due turni ricevuta dopo il cartellino rosso rimediato nella partita contro la Fiorentina. La sua sfuriata contro l’arbitro a fine gara, un gesto già condannato dalla sua stessa società , avrà quindi ripercussioni più serie di quanto già si pensava.

Situazione analoga per l’olandese Tijjani Reijnders, perlomeno per quanto riguarda le conseguenze della sua squalifica, arrivata però in seguito a una normale dinamica di gioco contro l’Udinese. La mancanza di due pedine fondamentali complicherà ulteriormente i piani di Fonseca, soprattutto considerando il valore del Napoli, che continua la sua corsa in vetta della classifica.

Per il Milan, già impegnato a fare i conti con un fitto calendario di incontri tra campionato e coppe, l’assenza di Hernandez e Reijnders rappresenta una sfida aggiuntiva, specie per una partita fondamentale come quella in programma martedì sera a San Siro.

