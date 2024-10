Telenovela finita, Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi

Bologna-Milan, partita di Serie A inizialmente programmata per sabato 26 ottobre alle ore 18 allo stadio Dall’Ara, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche e dei danni causati dall’alluvione nel quartiere Porto-Saragozza, che ospita lo stadio.

Nonostante i tentativi di trovare una soluzione per giocare il match in campo neutro, non è stato raggiunto un accordo, portando la Lega Serie A a ufficializzare il rinvio a data da destinarsi. La decisione di chiudere il Dall’Ara è stata confermata dal sindaco Matteo Lepore, che ha sottolineato l’importanza di concentrare tutte le risorse disponibili per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione, con il quartiere Porto-Saragozza tra le zone maggiormente colpite.

“In questo momento dobbiamo dedicare tutte le energie a occuparci di ciò che l’alluvione ha prodotto,” ha dichiarato Lepore, aggiungendo che, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, non era possibile consentire l’afflusso di circa 35.000 tifosi nell’area critica di via Andrea Costa. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra le due squadre.

Bologna-Milan, Scaroni: “Decisione incomprensibile”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha definito la scelta “incomprensibile”, affermando che la possibilità di disputare la partita a porte chiuse non è stata presa in considerazione. L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, si è invece mostrato fiducioso: “Penso si potrà trovare una data prima di Aprile”.

Per ora non è ancora stata definita una data per il recupero del match. L’intensità del calendario lascia poche opzioni. Una possibile finestra potrebbe essere la settimana tra il 16 e il 22 dicembre, sebbene il periodo presenti già impegni per il Milan, tra cui il match con il Genoa il 15 e la partita contro il Verona il 20. Qualora entrambe le squadre continuino i loro percorsi in Coppa Italia e nelle competizioni europee, non si esclude l’ipotesi di posticipare il recupero del match fino ad aprile.

