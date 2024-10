Francesco Camarda, parla il suo ex Mister: “Ha potenzalità mai viste”

Francesco Camarda, un debutto in Champions League da record (per questioni di età) e che potremmo definire… quasi perfetto, visto che contro il Bruges l’unico neo è il Var, che gli ha tolto la gioia del gol per una posizione di fuorigioco. Il baby fenomeno rossonero, comunque, è diventato il più giovane italiano a esordire nella competizione e chi lo conosce bene sa che il futuro potrà regalargli molte altre gioie.



A esserne convinto è Francesco Bertuzzo, il tecnico del Milan Under 15 che lo ha allenato e insieme a lui ha conquistato lo Scudetto di categoria nel 2022. “Ha bisogno di pochi consigli”, ha spiegato Bertuzzo, “è un ragazzo quadrato e con la testa sulle spalle. È consapevole delle sue qualità”.

“Quella voglia che ha di migliorarsi lo rende un po’ unico”, ha proseguito il tecnico. “Penso non cambierà mai, dietro ha una famiglia vera e dei valori per cui non si monterà sicuramente la testa per quello che sta facendo adesso”.

Francesco Camarda, potenzialità uniche

Entrando un po’ di più nel dettaglio delle sue potenzialità, l’ex allenatore ai microfoni di

LaPresse ha precisato: “Francesco ha una grande capacità di muoversi e di trovare gli spazi dentro l’area di rigore. Anticipa sempre la giocata sul difensore e si fa trovare nella posizione giusta, e poi è bravo di testa“.

Bertuzzo è allenatore da molto tempo ma per lui Camarda è un talento unico: “Ho fatto questo lavoro per 40 anni, e se devo essere sincero il potenziale che ha lui non lo avevo mai visto. Nei Giovanissimi giocava sotto età già di un anno. Inoltre è un milanista sfegatato, ha la capacità di muoversi all’interno del gruppo e con grande personalità. Ha voglia di crescere giorno per giorno, a volte era lui stesso che chiedeva come e dove potersi migliorare”.

