Milan, stasera Camarda può entrare nella storia: il più giovane italiano a debuttare in Champions League

Francesco Camarda è pronto a riscrivere la storia un’altra volta. L’attaccante del Milan, in assenza di Abraham e Jovic, potrebbe fare il suo esordio in Champions League a soli 16 anni e 226 giorni, diventando così il più giovane italiano di sempre a debuttare nella competizione. Attualmente, questo record appartiene a Moise Kean, che con la Juventus fece il suo debutto a 16 anni e 267 giorni, mentre a livello assoluto il primato è detenuto da Youssoufa Moukoko. Guardando la lista dei giocatori che hanno esordito giovanissimi nel torneo, sembra quasi un presagio di una carriera futura ai massimi livelli, anche se per Camarda la strada è ancora tutta da percorrere.

Francesco Camarda è più alto di Alvaro Morata e muscoloso quanto lui, ma andiamo avanti con la narrazione che deve svilupparsi per fare il centravanti del Milan. pic.twitter.com/WhZzVXOcm3 — 🧚‍♀️Fatina Mutante 🇮🇹 ♥️🖤 (@MutantFairy0) October 21, 2024

Resta da vedere cosa deciderà di fare Fonseca, e se nella sua mente è balenata l’idea di far entrare il giovane talento a gara in corso, aprendo la porta a un altro record per il promettente attaccante rossonero.

I più giovani esordienti nella storia della Champions League:

Youssoufa Moukoko : debutto l’8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund

: debutto l’8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund Lamine Yamal : debutto il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona

: debutto il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona Celestine Babayaro : debutto il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l’Anderlecht

: debutto il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l’Anderlecht Rayan Cherki : debutto il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione

: debutto il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione Alen Halilovic : debutto il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria

: debutto il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria Youri Tielemans: debutto il 2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l’Anderlecht

