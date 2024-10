Milan-Club Brugge Champions League, le probabili formazioni del match che si disputa martedì 22 ottobre allo stadio di San Siro. Il Milan di Fonseca è ancora a quota zero nella fase a gironi della Champions League, dopo le sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen. Ora i rossoneri devono reagire, ma l’avversario non è da sottovalutare: il Club Brugge ha 3 punti in classifica, ottenuti con la vittoria contro lo Sturm Graz, e punta a qualificarsi tra le prime 24 squadre.

Per il Milan, tornano titolari Theo Hernández e Rafael Leão, con Loftus-Cheek confermato dietro Morata. Assenti Abraham, alle prese con un problema alla spalla, e Jovic. Convocato il giovane Francesco Camarda. Il Brugge schiera un 4-1-4-1, con Jutgla come unica punta e Tzolis al posto di Skov Olsen, in dubbio per un problema al polpaccio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

CLUB BRUGGE (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Leggi anche: