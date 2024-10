Home | Milan-Udinese 1-0, i rossoneri resistono in dieci per 70 minuti e rischiano la beffa

Milan-Udinese 1-0, vittoria sofferta per i rossoneri a San Siro in dieci uomini per oltre 70 minuti: annullato dal Var il pari dei friulani al 95′. E’ stata una sofferenza stasera in casa per il Milan contro la solita tignosa Udinese di Runjaic. A condizionare la gara degli uomini di Fonseca l’espulsione di Reijnders al 28′, dopo un fallo da ultimo uomo su Lovric. Decisivo il gol segnato al 13′ da Chukwueze su assist di Okafor, le due novità scelte da Fonseca in attacco.

L’espulsione di Reijnders ha inevitabilmente cambiato il volto del match. Fonseca non effettua subito cambi, spostando Pulisic a centrocampo, ma l’Udinese inizia a guadagnare fiducia. Nel finale del primo tempo, Ehizibue trova il pareggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco: un brivido per San Siro, che va all’intervallo sull’1-0 per il Milan.

Con l’uomo in più, l’Udinese diventa sempre più pericolosa, soprattutto dopo l’espulsione. Il momento di maggiore pressione arriva a inizio ripresa, con i friulani che mettono il Milan alle corde. Ehizibue sfiora il gol di testa, mentre Zemura mette un pallone insidioso che Lucca manca per un soffio. Runjaic cerca di dare ulteriore spinta con i cambi, inserendo Davis, Payero ed Ekkelenkamp, che poco dopo fa tremare Maignan con un tiro fuori di poco.

Il Milan prova a resistere, ma un infortunio alla spalla costringe Abraham a uscire dopo solo cinque minuti dal suo ingresso al posto di Morata. Loftus-Cheek prende il suo posto, e la squadra rossonera, ormai senza attaccanti, si chiude in difesa, con Pulisic che arretra fino quasi a fare il terzino. Allo scadere, Kabasele segna l’1-1 per l’Udinese, ma dopo un lungo controllo VAR e l’on-field review, l’arbitro Chiffi annulla il gol, scatenando l’esplosione di gioia di San Siro. L’1-0 resiste fino al triplice fischio, consegnando al Milan tre punti fondamentali.

