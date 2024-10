Juventus-Stoccarda Champions League, le probabili formazioni della partita che si disputa domani sera alle 21 allo Juventus Stadium di Torino. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Thiago Motta ha ripreso con slancio, battendo la Lazio di misura in campionato. Con questa vittoria alle spalle, l’attenzione si sposta ora sulla sfida contro i tedeschi in Europa, dove i bianconeri hanno finora conquistato due vittorie su due partite, continuando a cavalcare l’entusiasmo nella prestigiosa competizione continentale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport. Ecco le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Per puntare al terzo successo consecutivo in Champions League, Thiago Motta conferma il consueto 4-2-3-1 per la sua Juventus. Con Di Gregorio squalificato, sarà Mattia Perin a difendere i pali. La linea difensiva vedrà Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso. In mediana, Thuram e Locatelli gestiranno il centrocampo, mentre sulla trequarti ci saranno Francisco Conceicao, Douglas Luiz e Yildiz a supporto dell’unica punta, Dusan Vlahovic.

Lo Stoccarda risponderà con lo stesso modulo. Nubel in porta, difesa composta da Stenzel, Rouault, Chabot e Mittelstädt. Karazor e Stiller faranno da filtro a centrocampo, mentre Millot, Woltemade e Leweling agiranno dietro la punta Demirovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Woltemade, Leweling; Demirovic

