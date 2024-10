Home | Juventus-Lazio 1-0, i bianconeri in 10 contro 11 vincono solo per un’autogol

Juventus-Lazio 1-0, Uun autogol a cinque minuti dalla fine di Gila regala ai bianconer una vittoria che sembrava sfuggire. Sfortunato il difensore della Lazio, che nell’azione decisiva interviene in scivolata su un cross di Cabal dalla sinistra, mandando la palla in rete e ingannando Provedel. Ironia della sorte, Gila aveva chiesto il cambio poco prima, esausto, ma l’infortunio di Nuno Tavares l’aveva costretto a restare in campo. Questa è stata l’emozione più intensa di una partita che permette alla Juventus di agganciare la capolista a quota 16 punti, aspettando il match del Napoli contro l’Empoli.

Prima dell’autogol, Vlahovic aveva colpito una traversa e un colpo di testa di Douglas Luiz era finito di poco fuori. La Juventus non era stata fortunata fino a quel momento, ma contro una Lazio ridotta in dieci per l’espulsione di Romagnoli, la squadra di Thiago Motta ha faticato a capitalizzare. Pur avendo il controllo del gioco e approfittando della superiorità numerica, la Juve ha trovato pochi spazi, incagliandosi in una rete di passaggi e azioni che non sono riuscite a scardinare la difesa biancoceleste.

L’espulsione di Romagnoli sembrava spianare la strada per la Juventus: l’arbitro Sacchi ha estratto il cartellino rosso solo dopo l’intervento del Var e la revisione dell’episodio, un fallo su Kalulu (fuori area) che andava sanzionato con rigore e cartellino per fallo da ultimo uomo. Paragone inevitabile con la direzione arbitrale a Milano, dove Chiffi non aveva esitato a espellere Reijnders.

Da quel momento, la Lazio si è chiusa in difesa con ordine, lasciando pochi spazi alla Juventus, che ha faticato a trovare varchi. I bianconeri si sono resi pericolosi quasi solo su calci piazzati, grazie a Vlahovic e alle incursioni di Gatti, ma anche i tiri da fuori sono stati neutralizzati da Provedel, decisivo in più di un’occasione. Alla fine, però, è stato l’autogol di un Gila stremato a decidere la gara, spezzando le speranze della Lazio e consegnando tre punti preziosi alla Juventus.

Leggi anche: