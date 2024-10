Juventus conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia dell’importante match casalingo contro la Lazio per l’ottava giornata della Serie A. Il tecnico brasiliano è alla prese con una lunga lista di infortunati (6) che lo costringe a diversi cambi soprattutto a centrocampo. Motta si è detto comunque fiducioso su chi andrà in campo: “Siamo pronti a fare una grande prestazione”, ha detto.

La Lazio “me l’aspettavo in alto in classifica perché è una grande squadra, domani è una bella partita, dobbiamo fare il nostro lavoro per bene per meritare il risultato positivo”, ha detto il tecnico della Juventus. “Affronteremo una buona squadra, con dei giocatori che stanno bene in questo momento, hanno un allenatore molto esperto, che viene da tante stagioni fatte bene sia in Serie A che in Serie B – ha aggiunto – Lo ammiro tantissimo, ha fatto un grandissimo lavoro nelle ultime due stagioni, non facile. Abbiamo di fronte un grandissimo avversario”. (continua dopo il video)

Come ha ritrovato i giocatori rientrati dalle Nazionali?

“Bene. Li ho visti molto bene in quest’ultimo allenamento, quelli che possono essere a disposizione per la partita. Hanno fatto un ottimo allenamento, saremo pronti per affrontare la Lazio.

Quello contro Lazio è uno scontro diretto, conterà di più il risultato?

Contro la Lazio voglio vedere la prestazione perché è quella che ti porta al risultato, non solo per estetica. Voglio vedere la mia squadra giocare bene, difendersi bene e andare a pressare in avanti. Intendo tante cose per giocare bene. Credo ciecamente che la squadra che gioca bene ha più possibilità di vincere. Gli indisponibili? Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez (oltre allo squalificato Conceiçao). Ci saranno Weah e Fagioli.”

Alla luce delle assenze, chi è il più adatto nel ruolo di Koopmeiners?

“Vedremo domani, dobbiamo trovare giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva.”

Durante la sosta ha parlato con Douglas Luiz?

“Ho parlato pochissimo con lui ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento ottimo. Sta veramente bene. Per i giocatori forti come lui in questi momenti di difficoltà serve la reazione e io l’ho vista. Lui non si ferma, continua ad allenarsi nel modo giusto e quando lo vedo così sono tranquillo. La strada è quella giusta. Vedremo domani se partirà dall’inizio ma sono contento di quello che ho visto in queste due settimane.”

Vlahovic unico centravanti in tutte le prossime partite?

“Vorrei che fosse al 100% in tutte la partite. Penso a domani e domani giocherà e nelle prossime partite vedremo giorno dopo giorno.”

Sui tanti impegni

“Lo sapevamo dall’inizio e non c’è da lamentarsi oggi: se poi nel momento adeguato possiamo esprimere un’opinione, lo faremo per cambiare in meglio questa situazione. Dare un’opinione adesso sarebbe farlo sul niente, domani abbiamo una partita e tra due giorni ne abbiamo un’altra e restiamo in forma per affrontare tutte le partite al meglio: ognuno ha la sua gestione e non giudico, penso solo a quello che devo fare io per avere i giocatori nella miglior condizione.”

Come sta Adzic?

“L’ho visto veramente molto bene. È un grande giocatore, però lui ha meno responsabilità di altri. Sono convinto che farà bene. Può fare il centrocampista offensivo e anche l’esterno, ma per caratteristiche per me non è un esterno. Quando giocherà farà bene.”

Quali sono i rischi di questa partita?

“Affronteremo una buona squadra, che sta bene, con un allenatore molto esperto e che ammiro tantissimo. Siamo pronti a tutti per fare una grande prestazione.”

