Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Lazio: Motta in emergenza

Juventus-Lazio probabili formazioni e ultime novità sul big match dell’ottava giornata di serie A che si terrà sabato 19 ottobre, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, arbitro Sacchi, diretta su DAZN/Sky). Thiago Motta dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti, soprattutto nella zona della trequarti, ma non sembra intenzionato a cambiare modulo e ripartirà dal suo consueto 4-2-3-1.

In porta ci sarà Di Gregorio, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso. Nessuna novità in difesa, poiché Danilo e Cabal, rientrati tardi dagli impegni con le rispettive nazionali, non saranno rischiati. A centrocampo, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram riprenderanno il loro posto dopo aver sfruttato la pausa per allenarsi alla Continassa. Sulla trequarti, sulla destra, ci sarà Timothy Weah, che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, mentre Douglas Luiz è il favorito per sostituire Teun Koopmeiners. Sulla sinistra, sarà confermato Kenan Yildiz, mentre in attacco non ci sono dubbi: sarà ancora Dusan Vlahovic a guidare l’offensiva bianconera.

Buone notizie per la Lazio, con il tecnico Marco Baroni che potrà contare su Matteo Guendouzi, il quale ha completato l’intera seduta di rifinitura con il gruppo e si avvia verso una maglia da titolare per la gara dello Stadium. L’unico indisponibile per Baroni sarà Manuel Lazzari, ancora fermo per una lesione che lo terrà fuori per altre 2-3 settimane. Al suo posto in difesa ci sarà Adam Marusic, con la coppia centrale composta da Gila e Romagnoli, mentre Nuno Tavares, attualmente il miglior assistman tra i difensori in Europa, completerà il reparto. In mezzo al campo, al fianco di Guendouzi, ci sarà Nicolò Rovella, mentre Castrovilli è in vantaggio su Vecino qualora il francese non dovesse farcela. Isaksen partirà titolare sulla destra, mentre Pedro sarà utilizzato come jolly a partita in corso. Sulla trequarti, Dia ha recuperato dai suoi impegni con il Senegal e giocherà alle spalle di Castellanos, con capitan Zaccagni confermato sulla sinistra.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

